Власти Москвы выделили еще 800 млн рублей на капитальный ремонт домов

Власти Москвы выделили дополнительные средства в размере 800 миллионов рублей на капитальный ремонт домов. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Увеличение объема бюджетных ассигнований на эти цели, согласно документу, осуществляется за счет уменьшения средств на реализацию адресной инвестиционной программы Москвы на 2012-2014 годы. В текущем году в рамках программы "Жилище" планируется провести капитальный ремонт в 2,8 тыс. домов, передает РБК. На эти цели изначально было выделено 29 млрд руб.