Белоруссия в одностороннем порядке сокращает авиарейсы Москва - Минск

В четверг Министерство транспорта России сообщило, что Белоруссия в одностороннем порядке решила сократить число ежедневных авиарейсов российских авиакомпаний из Москвы в Минск. Это решение вступит в силу c 13 апреля.

В сообщении Минтранса России также говорится: "Вызывает сожаление, что данное ограничение вводится в высокий летний период и накануне общего для наших государств великого праздника - Дня Победы. Тем самым ограничивается возможность для всех желающих, в том числе ветеранов и их сопровождающих, совершить полеты к памятным местам". "Российская сторона направила авиационным властям Белоруссии предложение о немедленной встрече и продолжении переговоров", - говорится в сообщении.

Напомним, авиасообщение между Москвой и Минском было прервано утром 26 марта, так как стороны не смогли договориться о количестве рейсов. Однако позднее полеты были временно разрешены до 29 марта - до переговоров российских и белорусских авиавластей. После переговоров было решено - разрешить авиакомпаниям России и Белорусси полеты между странами до 10 мая.