В Петербурге выявили цепочку наркодилеров

В Петербурге 29 марта полицией Центрального района было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина А., 1991 года рождения, по признакам незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств.

В ходе допроса подозреваемый пояснил, что амфетамин он приобретал у молодого человека по имени «Володя», который проживает в Невском районе, на проспекте Обуховской обороны.Как сообщили «Конкретно.ру» в прокуратуре Петербурга, по указанному адресу был проведен обыск, по результатам которого у 24-летнего Х. изъято не менее 200 граммов амфетамина в трех пакетах и четыре куска твердого вещества коричневого цвета неправильной формы, а также электронные весы.

В отношении Х. возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Он согласился сотрудничать с правоохранительными органами в изобличении лиц, занимающихся сбытом наркотических средств.Таким образом, выявлена «цепочка» сбытчиков наркотических и психотропных веществ. В настоящее время проводятся следственные действия на закрепление доказательств по делу, а также оперативно-розыскные действия на выявление и пресечение «цепочек» наркосбыта.