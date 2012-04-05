Фотография патриарха Кирилла с часами вызвала волну комментариев в Интернете

Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла принесла извинения пользователям официального сайта Русской православной церкви за ошибку при обработке фотоархива за 2009 год.

Речь идет о фото встречи патриарха Кирилла с министром с юстиции Александром Коноваловым. Сначала на руке патриарха были часы, но на обновлённой фотографии часов не оказалось. А их отражение было видно в полированной поверхности стола. Это фото патриарха Кирилла вызвало волну комментариев в Интернете.

С помощью фоторедактора снимок был изменен. В пресс-службе заявили, что нелепая ошибка была допущена сотрудниками фоторедакции, виновные будут строго наказаны, передает "Эхо Москвы". Фото будет возвращено в исходном виде.

После заявления самого патриарха Кирилла о смонтированных фотографиях, на которых ему якобы пририсовали часы Breguet за $30 тысяч, блогеры обнаружили на сайте РПЦ фото, где на руке патриарха нет часов, но они отражаются на столе. Известный блогер Алексей Навальный (navalny) написал: «Какое позорище. Вот этот и есть кампания против патриарха», выложив ссылку на сайт «Патриархия.Ru» с фотографией.

Блогеры также в среду обратили внимание на фотографию РИА «Новости» с февральской встречи премьер-министра Владимира Путина с представителями религиозных конфессий, сообщает Газета.ру. На ней патриарх Кирилл сидит рядом с главой правительства, а на руке у предстоятеля - часы Breguet.

Патриарх Кирилл ранее на прошлой неделе в разговоре с тележурналистом Владимиром Соловьевым назвал «коллажем» фотографии, где у него на левой руке дорогостоящие часы. Напомним, он заявил, что Breguet за $30 тысяч у него действительно есть, но они лежат «среди коробок с подарками». По словам патриарха, он носит часы - подарок Дмитрия Медведева.

В комментариях на тему часов патриарха на сайте "АН" пишут:

крылов: "Ох как умело велеречивый Патриарх со своим петербургским произношением вывернулся из подарочной темы... Дескать, не этично не принимать подарки... Не принять рисунок от неизлечимого ребенка - да, неэтично, даже кощунственно. А часы стоимостью полугодового содержания детского сада - этично, выходит. Передаривать, получается, также плохо... Такому же состоятельному "коллеге" по российскому бомонду, возможно, и да, но только не тому же детскому саду. Вас, святейший, в этом случае поймут, не пер.."