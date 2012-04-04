Православный батюшка благословил алкоголиков на автопробег в Поморье

В Архангельске автопробег участников общества анонимных алкоголиков по населенным пунктам Поморья благословил в среду настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского подворья Артемиево-Веркольского монастыря игумен Феодосий.

Участие в автопробеге приняли 12 жителей Архангельска и Северодвинска. На трех машинах активисты объехали населенные пункты севера Архангельской области. Как отмечают в епархии, акция проводилась с целью информационной поддержки и оказания помощи людям, страдающим алкоголизмом, сообщает в среду пресс-служба Архангельской епархии.

Прошедший заезд был третьим по счету. В первые два группа посетила южные районы области.