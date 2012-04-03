Социологи: Предвыборные идеи Путина пользуются популярностью у россиян

Социологи опросили россиян на тему популярности предвыборных идей Владимира Путина. На первом месте - уменьшение количества машин со спецсигналами и введение налога на роскошь. Перенос зимних каникул на май также нашел поддержку.

Согласно данным ВЦИОМ, граждане России не одобряют только одну инициативу Путина — о возвращении «зимнего» времени (47% — против, 37% — за эту инициативу). При этом отмечается, что предложения Путина в социальной сфере в среднем поддерживают 82–93% россиян, передает BFM.ru. Опрос ВЦИОМ проводился 18–19 февраля 2012 года.