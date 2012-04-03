Хотя встреча действующего президента России Дмитрия Медведева с оппозицией из-за крушения самолета под Тюменью была перенесена со 2-го на 3-е апреля, представители несистемной оппозиции заявили, что не почтят Кремль своим присутствием. Специально для «АН» на вопрос «Почему несистемная оппозиция не пошла на встречу с Дмитрием Медведевым» отвечают…

Сергей Марков, проректор Российского экономического университета им. Плеханова, член Общественой палаты РФ, политолог:

«Несколько сектантский подход»

- Они разочаровались в возможности провести свои поправки в законопроект о политической реформе. И еще у несистемной оппозиции такой ультимативный, несколько сектантский подход: либо по-нашему, либо – никак! Кроме того, они не уверены, что с Медведевым вообще имеет смысл проводить консультации, поскольку они не понимают, в его ли это власти. И вот у них возникает некая иллюзия самоуговаривания. Когда они уговорили себя, что Медведев может поднять мятеж против Путина, то они хвалили действующего президента. Но когда Медведев отказался конфликтовать с Путиным, то они перешли к покрыванию его позором, к дискредитации и унижению Медведева. Кстати, это общая тактика оппозиции. Они оскорбляли Чурова, Аркадия Мамонтова, сейчас устроили травлю тех людей, которые, как они считают, участвовали в нарушениях избирательного законодательства. Вся их деятельность очень ориентирована на личностное, и это является свидетельством политического тупика. Они сейчас в полном раздрае и сваливаются в яму «Стратегии-31». То есть постоянные радикальные митинги, провоцирование властей и т.п. Но ведь они предали те десятки тысяч демонстрантов, которые им оказали поддержку на митингах на Болотной. Эти оппозиционеры оказались абсолютно не в состоянии предложить людям политическую платформу, предпочитая отрицание всего и вся. На Болотную площадь вышли новые и современные люди, а их руководителями стали люди из 90-х гг., которые не способны стать лидерами. А что касается новых приглашенных, типа Навального, так это вообще предатель в квадрате и политическая неадекватность.

Сергей Удальцов, координатор Левого фронта по организационной работе:

«Отвечаю только за себя»

- В первую очередь я отвечаю только за себя. Мы всегда выступали за содержательный диалог по насущным проблемам: политическая реформа, свободные выборы и т.п. Когда такой диалог был, мы в нем участвовали. Но когда выяснилось, что это просто символический формат встречи и что никакого диалога не предусматривается, то мы сочли нецелесообразным выступать в такой декоративной роли. Однако по содержательным вопросам мы готовы и дальше участвовать в этом диалоге. Мы не хотим своим присутствием придавать легитимность некой декорации. Думаю, и у других представителей несистемной оппозиции те же мотивы.

Владимир Рыжков, сопредседатель Партии народной свободы, депутат Государственной думы I—IV созывов:

«По состоянию здоровья…»

- Я не участвовал во встрече с президентом по состоянию здоровья.

Борис Немцов, сопредседатель Партии народной свободы, заместитель председателя правительства России (1997-1998 гг.):

«Зачем нам участвовать в аттракционе?»

- Это просто бессмыслица, и после этих встреч ничего не происходит. Во время февральской встречи в Горках мы договаривались о том, что будут рассмотрены списки политзаключенных и помилованы люди. После этого от ряда людей президенту были переданы прошения о помилованиях - никакой реакции. Так что сегодняшнее заявление Медведева о том, что раз не было прошений, то не будет и помилований, - это просто плевок! Что касается политической реформы – так это тоже лишь имитация, цель которой – сохранить за собой пожизненную власть. И зачем нам участвовать в этом аттракционе и имитации? У нас нет никакого диалога, но есть попытка использовать нас для того, чтобы сказать людям, мол, вот идет политический процесс. Мы не будем прикрывать действия этой группы по захвату пожизненной власти в стране.

Михаил Касьянов, сопредседатель Партии народной свободы, председатель правительства РФ (2000-2004 гг.):

«Политика – дело мелкое и суетливое»

- Медведев всеми четырьмя годами своего президентского срока завещает нам полномасштабную профанацию. При желании властей по этому закону можно точно так же годами мурыжить нежелательные партии за пределами политической системы, не допуская их к выборам. Но тем, кто далек от политики, представляется, что вот она, свобода политической деятельности, мол, работайте, партийные активисты, конкурируйте друг с другом. Но ведь оппозиция практически согласовала с Медведевым концепцию принципиально другого закона, в котором не останется никаких крючков и зацепок для отказа в регистрации неугодным власти организациям. А теперь власти будут доводить систему многопартийности до абсурда, создавая своими руками десятки имитационных партий, закрепляя в общественном сознании убеждение, что политика – это дело мелкое и суетливое, недостойное внимания нормальных людей.



Константин Мерзликин, секретарь федерального политсовета партии ПАРНАС:

«К ПАРНАСу не относится…»

- Господин Медведев сказал, что встреча будет носить символический характер. На самом деле у исполнительной власти сохранились все инструменты по произвольному ограничению прав граждан на объединение в политическую партию. Широко разрекламированное снижение требований по численности членов партии к ПАРНАСу, видимо, не относится, ведь Минюст не предъявлял никаких претензий к численности членов партии. Так называемая медведевская политическая реформа и заявленное стремление учесть интересы оппозиции - это не больше чем профанация.