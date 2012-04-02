Росавиация опровергла обледенение как причину крушения ATR-72 под Тюменью

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что разбившийся в понедельник под Тюменью самолет ATR-72 не обработали противообледенительным средством должным образом.

Но основания связывать это с причинами крушения пока нет. «Но такая информация у нас есть», - сказал глава Росавиации. По его словам, погодные условия в Тюмени были неблагоприятными - ночью шел снег с дождем, а утром была минусовая температура.

«АН» сообщали, что обледенение самолета рассматривается как главная версия причины крушения ATR-72.По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, антиобледенительная обработка самолета вообще не производилась. Эксперт в авиаотрасли сообщил, что эта процедура должна производиться на любом самолете при температуре от минус 5 до плюс 10 градусов по Цельсию.

По данным Гидрометцентра, на момент вылета ATR-72 из Тюмени температура была около нуля. Ряд экспертов заявляют, что отсутствие антиобледенительной обработки не могло стать главной причиной крушения.