Управление делами президента объявило, что на приеме в честь вступления в должность Владимира Путина в мае будет приглашена 1 тыс. гостей. На это мероприятие отпущено финансирование 26 млн. рублей. То есть, «средний чек» - 26 тыс. на человека. Специально для «АН» на вопрос «Как и чем можно будет удивить небедную публику, которая там будет присутствовать?» отвечают…

Иван Грачев, председатель комитета Госдумы по энергетике (фракция «Справедливая Россия»), доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук:

«У нас в стране такие объемы разбазаривания ресурсов…»

- Эту публику ничем не удивишь! То есть никакими затратами и никакими расходами. Но если это касается проездов гостей, автобусов, оркестров и т.п., так это неизбежные затраты. Конечно, цифра выглядит чрезмерной, но у нас в стране такие объемы разбазаривания ресурсов, что цепляться к этой истории было бы не очень правильно.

Вадим Дробиз, директор Центра исследований федеральных и региональных алкогольных

рынков (ЦИФРРА):

«Первое государственное алкогольно-патриотическое мероприятие!»

- Эта инаугурация станет первым государственным алкогольно-патриотическим мероприятием, где будет присутствовать только отечественная алкогольная продукция! Россия уже давно выигрывает международные конкурсы, и у нас есть вина, которые имеют право присутствовать на банкете любого уровня. На банкете в честь инаугурации будет шампанское «Абрау Дюрсо», виноградное вино «Шато Ле Гранд Восток», все марки продукции торгового дома «Кремлевский», в частности, водка Kremlin Award, коньяк «Кремлевский», который хотя и выпущен специально для кремлевских мероприятий, но производится почему-то в Армении, несмотря на то, что вполне мог бы производиться у нас. Для того чтобы популяризировать российскую алкогольную продукцию, необходимо ее присутствие на любом государственном банкете: в Кремле, в Совете Федерации, в Госдуме, в администрациях регионов, в посольствах и так далее. Пора переходить на российское качество, оно вполне достойно.

Станислав Садальский, заслуженный артист России:

«Минералки на все 26 миллионов!»

- Слышал, что Владимир Владимирович очень любит землянику и минеральную воду. Вот этим и надо угощать гостей на все 26 миллионов. Да пускай что хотят, то и едят, хоть подавятся! Что мне о них заморачиваться? Это не моя чашка чая.

Дмитрий Липскеров, писатель, ресторатор:

«Думаю о гораздо более серьезных вещах»

- Я туда не приглашен. Я серьезный человек, и зачем мне думать, много или мало денег будет потрачено на инаугурацию? Я думаю о гораздо более серьезных вещах, нежели о том, сколько и на кого денег тратит управделами президента.

Марк Розовский, режиссер, народный артист России:

«Даже не представляю!»

- Даже не представляю, чем будут кормить гостей инаугурации! Меня там, скорее всего, не будет, так что нет смысла и обсуждать угощение. Это решать поварам, а мое дело театр. Но будем добрыми и пожелаем, чтобы там все было вкусно и весело, скромно и нескромно.