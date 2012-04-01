На Красной площади в Москве произошли задержания участников акции протеста, среди около 50 задержанных оказался и корреспондент телеканала "Дождь", которого уже отпустили из отделения полиции.

После того, как в дежурной части отделения узнали, что задержанный является журналистом, пресс-служба столичной полиции сразу связалась с редакцией телеканала и установила все его данные.

После выяснения обстоятельств журналист был отпущен.