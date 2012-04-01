Почетные граждане Петербурга вступились за Дом композиторов

Почетные граждане Петербурга озаботились судьбой Дома композиторов на Большой Морской улице. Свою позицию по данному вопросу они представили в открытом письме на сайте регионального отдления Союза композиторов.

Документ подписали академик РАН Жорес Алферов, писатель Даниил Гранин, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликс Кармазинов, художественный руководитель и режиссер филармонии имени Д.Д.Шостаковича Юрий Темирканов, а также актриса Алиса Фрейндлих. Они настаивают на сохранении здания за Союзом композиторов.

«Нам, как истинным петербуржцам, непонятно, почему именно историческое здание особняка княгини Гагариной (с замечательным концертным залом, в котором проходят интереснейшие концерты) - шедевр Огюста Монферрана, имя которого неразрывно связано с историей Санкт-Петербурга, как и имена тех, кто на протяжении многих лет плодотворно трудился в Доме композиторов на ниве искусства, передается в ведение организации чуждой ценностям культуры», - говорится в заявлении почетных граждан Северной столицы.

«Лишение Союза композиторов возможности использования всех принадлежащих им помещений на Большой Морской улице в целях самообеспечения означает неизбежное прекращение деятельности Союза», - указали почетные граждане Петербурга.

Напомним, что скандал вокруг Дома Композиторов связан с намерением Росимущества передать здание ФГУП «Электронные торги и безопасность». Ранее данный объект находился в доверительном управлении Союза композиторов. Соответствующий договор был заключен с КУГИ сроком до 2021 года. Когда здание перешло из городского ведения в федеральное, договор был расторгнут.