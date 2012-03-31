В Белогорске простились с комбатом Сергеем Солнечниковым (ВИДЕО)

В Амурской области сегодня простились с командиром батальона связи майором Сергеем Солнечниковым. В Белогорске проводить в последний путь офицера-героя в военной части, где служил комбат «Солнышко», собрались военнослужащие и жители города.

В армейском клубе во время траурной церемонии первыми дань памяти командиру батальона, который ценой своей жизни спас несколько подчиненных от взрыва, отдают сослуживцы. В бригаде, где служил Сергей Солнечников, объявлен траур. На плац вышел весь личный состав части. Начальник отделения батальона связи Денис Губа сказал о комбате: «Хорошим отзывчивым человеком был, доброжелательным всегда. Его всегда слушались, исполняли обязанности, его приказания».

«Мы все скорбим, весь полк наш. Как узнали об этой трагедии ужасной, мы, честно говоря, не находим себе места. Очень жаль, что оборвалась, в общем-то, молодая еще жизнь», — сказала гражданская служащая военной бригады Ольга Кузьмина.

«То, что он совершил — естественно, это подвиг, на котором мы будем воспитывать и военнослужащих по призыву, также это будет являться примером для офицеров», — говорит помощник командира военной бригады Вадим Липкевич. Комбата ценили и уважали, говорили, что он на службе может многого добиться, передает Вести.ру. Солнечникову был всего 31 год. Он успешно руководил батальоном связи из ста пятидесяти человек.



В последний путь майора Солнечникова проводил траурный караул с флагом военной части. Тело героя доставят самолетом в Москву, а оттуда — в Волгоградскую область в город Волжский, где живут родные офицера. На малой родине Солнечникова похоронят с воинскими почестями.



В память о Солнечникове сослуживцы хотят установить мемориальную доску на территории части. Власти Амурской области планируют назвать одну из новых улиц Благовещенска в честь погибшего комбата. Кто виноват в трагедии, выясняют следователи. Сослуживцы считают, что Солнечников поступил как настоящий офицер.