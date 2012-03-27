В следствии по делу Константинова участвовал подозрительный свидетель

Человек, похожий на сотрудника Центра "Э" Алексея Окопного, принимал участие в следственных действиях в связи с делом активиста националистического движения Даниила Константинова, подозреваемого в убийстве.

Об этом 27 марта на пресс-конференции в Москве заявила защитник Константинова Оксана Михалкина, передает корреспондент "НацАкцента" с места событий.

По словам Михалкиной, оперативный сотрудник, находившийся вместе со свидетелем обвинения Андреем Сафроновым во время проведения опознания, на ее требование представиться ответил отказом, свое удостоверение он также не представил.

По словам адвоката, оперативник, который, по ее предположению, являлся Окопным, "постоянно кричал на свидетеля", требуя, чтобы он говорил "то, о чем они договаривались". Этот же человек, отметила Михалкина, после следственных действий залез в ее сумочку, чтобы, по ее предположению, выяснить ее контакты.

Михалкина также охарактеризовала единственного свидетеля по делу Констатинова, как "молодого человека, у которого все лицо в пирсинге". Во время опознания Константинова он, по мнению адвоката, находился в состоянии наркотического опьянения. Этот вывод, сделанный защитником на основании внешнего вида свидетеля: заторможенного состояния, расширенных зрачков, несвязной речи, шатающейся походки, был зафиксирован в протоколе, составленном следователем.

Между тем отец подозреваемого Илья Константинов, ранее уже обвинявший Окопного в причастности к данному делу, заявил, что не боится называть это имя и призвал сотрудника Центра "Э" в случае несогласия с его словами подать на него в суд. Илья Константинов вновь заявил, что Окопный допрашивал Даниила в ночь с 5 на 6 декабря в ОВД "Тверское" Москвы, куда того доставили после задержания на акции протеста по административному правонарушению.

Михалкина, в свою очередь, отметила, что у защиты имеются свидетели, готовые подтвердить этот факт. Также она планирует найти задержанных на акции в тот день, которых также допрашивал Окопный.

Участники пресс-конференции, среди которых были правозащитники из националистического лагеря - Иван Миронов и Алексей Барановский, подчеркнули, что, по их мнению, дело носит политический и заказной характер.

Защитники Константинова отметили, что дело "грубо сфабриковано".

По словам Ильи Константинова, обвинения в убийстве его сына - это "ложь и фальсификация. Константинов отметил, что у Даниила на 3 декабря, в день, когда произошло убийство, есть подтвержденное алиби. В этот день вся семья Константиновых отмечала день рождения матери Даниила в ресторане на север Москвы (убийство произошло на юге) вместе с друзьями, что зафиксировано и несколькими свидетелями, и письменными документами. Михалкина также отметила несколько нестыковок в следствии.

В частности, она отметила, что в деле фигурирует фотография оперативной съемки на митинге 25 августа, которая была сделана сотрудниками ОВД "Замоскворецкое" и не могла быть по закону передана в ОВД "Чертановское", в котором ведется дело об убийстве. Михалкина также отметила, что никакого фоторобота в деле на фигурирует, а опознание Константинова Сафроновым произошло уже после того, как он видел фотографию, что является нарушением УПК РФ.

Сотрудник центра "Э" Алексей Окопный, по информации оппозиции, занимается преследованиями, угрозами и расправами с оппозиционными активистами. В частности, в октябре 2011 года Окопный стал известен как организатор допроса 6-летнего сына активиста "Другой России" Сергея Аксенова. Оппозиционеры также связывают его с убийством лидера подмосковных нацболов Юрия Червочкина.

Как уже писал "НацАкцент", сотрудники Центра "Э" утром 22 марта арестовали русского националиста Даниила Константинова. Он подозревается в убийстве 24-летнего москвича Александра Темникова. У Констатинова, по данным защиты, есть алиби на момент совершения преступления.