Митингующие не видят результата со стороны властей

Активность митингующих на массовых акциях в Москве будет заметно снижаться, заявил заместитель мэра столицы Александр Горбенко. По его мнению, "есть потеря накала из-за отсутствия действий, люди не видят результата".

"У меня есть предположение, что активность будет спадать, но увеличится градус ежедневной политической активности граждан на уровне муниципальных собраний, депутатов", - сообщил Горбенко. По числу участников массовых акция протеста можно видеть, что их активность падает, передает РИА Новости. "Думаю, здесь прямая зависимость от действия властей", - заявил Горбенко.