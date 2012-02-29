Белые в городе

В воскресенье около четырех часов дня, возвращаясь с акции «Белый круг», я встретила бабушку. Типично арбатская старушка, она пыталась перейти через дорогу. Бабушка с трудом переставляла тяжелые ноги и беспомощно улыбалась. Очень пожилая и очень красивая. Я помогла ей перейти через лужи и снежную кашу. Держа мою руку, она ласково спросила: «Ну что, Вам удалось перекрыть Садовое кольцо?»

«Белый круг» с властями никто не согласовывал. Предполагалось, что на ней не будет ни лозунгов, ни плакатов, а протестующие молча встанут вдоль дорог, взявшись за руки – чтобы замкнуть Садовое кольцо требовалось 36 тысяч человек.



Но разве запретишь людям радоваться, тем более, когда акции протеста совпадают с Масленицей!



Когда в назначенный срок, вооружившись фотоаппаратом, я вышла на Садовое кольцо, там творилось что-то невообразимое. Т.е. рассказать, конечно, можно, но это будет скорее похоже на эпизод из какого-то абсурдно-сказочного кино. Гудели машины - они ехали медленно, как на параде, многие украшенные символикой протеста - белыми лентами, а пассажиры, опустив стекла, махали тем, кто стоит на тротуарах. Люди, взявшись за руки, растянулись вдоль дороги, насколько хватало взгляда. Народ с белыми ленточками, белыми цветами и шарфами фланировал вдоль тротуаров. То и дело звучало: «И ты здесь, старик? Не ожидал!» Царила атмосфера полного единения, все вокруг дышало, двигалось, цвело.



Но мой взгляд ревниво искал «влюбленных» в Путина. Если честно, до последнего не могла поверить, что лозунг «Путин любит всех» всерьез предложен его поклонниками. Хотелось поговорить с ними. Посмотреть в глаза. Понять, что ими движет.



Наверное, они были в массе гуляющего народа. Но до поры мне не везло. Пока я не увидела двух что-то горячо обсуждавших мужчин средних лет. Один такой дородный с бородкой и в очках. Другой в элегантном сером пальто. Кажется, что спорили они уже давно. К ним постоянно кто-то подходил, чтобы послушать. Я подошла, кажется, в самый горячий момент. Тот, кто потолще, как-то по-петушиному тряхнув головой, выкрикнул: «Я всегда говорил, что либералы это секта!». А дядечка в пальто, смачно сплюнув себе под ноги, заключил: «Ты и тебе подобные, что-то себе не понятное всегда ограждаете красными флажками и объявляете запретной территорией. И не желая разобраться сами - пугаете других! Именно поэтому Вы - путиноиды!»



На мгновение показалось, мужчина в очках готов ударить своего собеседника. Но тот вдруг обнял пышущего гневом толстяка и за плечи и примирительно закончил: «Пойдем-ка, Андрюха, ко мне. Масленица же. Водочки выпьем. Блинами закусим. Красота!»



Мне показалось замечательным, что два старых приятеля, непримиримые политические соперники, в конечном итоге ушли с Садового кольца, обнявшись. Подумалось, может, и в стране между собой в конечном итоге договорятся...



…Я проводила арбатскую старушку до её подъезда. Прощаясь, она еще раз белозубо улыбнулась и сказала: «А ты знаешь, деточка, ведь мой папа - генерал-аншеф и служил у Колчака. И ты знаешь, мне кажется, что сегодня наши в городе!»