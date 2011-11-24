Собянин: Интеллектуальная транспортная система снизит число ДТП

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24 ноября 2011, 08:07 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Интеллектуальная транспортная система Москвы понизит аварийность на дорогах столицы на 25%, заявил мэр города Сергей Собянин. Первые элементы этой системы уже работают в столице.



Интеллектуальная транспортная система, которая позволяет вести мониторинг дорожного движения в городе и управлять работой общественного транспорта создается в рамках работы по борьбе со столичными пробками, - отметил мэр. По словам Собянина, работа по созданию интеллектуальной транспортной системы Москвы только начата, но в следующем году она примет масштабный характер внедрения.



В 2011 году в городе были установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД. По оценкам специалистов, данная система видеофиксации позволит снизить аварийность на дорогах примерно на 25%, отметил Собянин, передает РБК.