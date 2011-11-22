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22 ноября 2011, 11:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Стоимость проезда в метро в Москве в 2012 году не повысится. Билеты на поездки в столичном метрополитене дорожать не будут.

Начальник Московского метро Иван Беседин сегодня сообщил, что тарифы на проезд в метрополитене в новом году не будут повышаться, они останутся на уровне 2011 года.

По словам Ивана Беседина, несмотря на прогнозируемый общий рост цен 8,8%, выпадающие доходы ГУП "Московский метрополитен" будут компенсированы за счет снижения общих издержек предприятия и повышения привлекательности метрополитена для пассажиров.



Напомним, в настоящее время стоимость билета на одну поездку в метро стоит 28 рублей, на пять - 135 рублей, на 10 - 265 рублей, на 20 - 520 рублей, на 60 - 1245. Цена месячного проездного билета с ограничением в 70 поездок составляет 1230 рублей.