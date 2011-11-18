Сотрудники клиники Фёдорова проводят акции протеста

//Общество

18 ноября 2011, 15:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Обращение к властям и общественности России на сайте http://okocentr.ru

В Москве и регионах сотрудники клиники Микрохирургии глаза им. Фёдорова проводят в пятницу акцию в поддержку уволенного Татьяной Голиковой накануне с позором директора Христо Тахчиди.

Однако протесты медиков не поменяют график работы комплекса. Московская страница сайта Межотраслевого комплекса Микрохирургия глаза, открывается обращением ко всем пациентам – написать письмо президенту Медведеву и премьеру Путину. Коллектив федоровского центра просит высказаться в поддержку уволенного директора.

С утра сотрудники ждали развития событий и даже не исключали силового решения конфликта, звучали опасения, что Тахчиди выбросят из кабинета, а вместе с ним достанется и тем, кто его поддержал, однако наказать строптивых будет непросто.

Поддержать руководителя, который в начале нулевых спас комплекс от банкротства, а теперь вывел на передовой край мировой медицины вызвались почти все пять тысяч сотрудников, говорят в коридорах. Против увольнения выступают даже молодые аспиранты, которые обучаются в Микрохирургии глаза.

Между тем, протест коллектива Микрохирургии глаза не повлияет не отразится на пациентах, рассказал "Эхо Москвы" завклинической частью Александр Дога.

Сам Христо Тахчиди называет упрёки в свой адрес несостоятельными и показывает бумагу из прокуратуры, которая сообщает, что к организации претензий нет.

В Микрохирургию, которая делает половину всех офтальмологических операций не раз приглашали и главу Минздрава Татьяну Голикову, но она ни разу не приехала, отмечает Тахчиди.

Собрания в поддержку Тахчиди проходили в пятницу во всех городах, где есть отделения Микрохирургии глаза.

Напомним, Минздравсоцразвития обвинило офтальмолога в непрофильном расходовании средств на сторонние активы, которые принадлежат МНТК. Тахчиди обвиняют также в том, что учреждение через аффилированные компании оказывает услуги по продаже авиабилетов и ведет иную коммерческую деятельность. 17 ноября Татьяна Голикова уволила главу МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика Фёдорова Христо Тахчиди.