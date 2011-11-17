Путин: России нет нужды повышать пенсионный возраст

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17 ноября 2011, 20:59 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта premier.gov.ru

Повышать пенсионный возраст в России в ближайшее время не планируется, заявил Владимир Путин в четверг на встрече с ветеранами и пенсионерами, прошедшей в Большом Кремлёвском дворце с участием президента.

Премьер обрадовал предстоящим увеличением пенсий.

"В следующем году мы планируем две индексации. По-моему, в феврале и в апреле. Мы не отказываемся от повышения пенсионного обеспечения, это одна из задач государства. Правительства и государства вообще. Мы не планируем, во всяком случае, в ближайшее обозримое время, поднимать пенсионный возраст," - заявил премьер, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Владимир Путин акцентировал на том, что во всём мире обсуждается необходимость и возможность повышения пенсионного возраста.

"Везде, в Европе везде. Значит, там уже 65. Для мужчин и женщин в некоторых странах одинаково. Дело в том, что экономика там такая. Экономика, что они не в состоянии их платить, это объективная необходимость. У нас такой необходимости пока нет," - успокоил глава российского кабмина.

Напомним, что сейчас мужчины в нашей стране выходят на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55.