Владимиру Путину присудили китайскую премию за сохранение мира

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15 ноября 2011, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министра РФ Владимира Путина объявили лауреатом китайской "Премии мира имени Конфуция", его соперниками выступали основатель Microsoft Билл Гейтс, канцлер Германии Ангела Меркель и другие.



В Китае эта премия считается аналогом Нобелевской премии мира, организаторы премии отметили, что Владимир Путин стал лауреатом премии за выдающиеся достижения "в сохранении мира на земле", так как он последовательно выступал против бомбардировок в Ливии, пока там шла гражданская война.



"Премия мира имени Конфуция" была учреждена в 2010 году после того, как обладателем Нобелевской премии мира стал китайский художник-диссидент Лю Сяобо. А первым ее лауреатом стал бывший вице-президент Тайваня Лянь Чжань, который отказался получать награду.



Премия учреждена организацией China International Peace Research Center, штаб-квартира которой находится в Гонконге, премию спонсируют китайские алкогольные и табачные компании.



В состав жюри входят шестнадцать человек, в том числе поэт Цяо Дамо, три профессора, восемь студентов PhD и четверо сотрудников China International Peace Research Center, девять человек из их числа проголосовали за Владимира Путина.



Официальное вручение премии Конфуция состоится 9 декабря, за сутки до вручения Нобелевской премии мира в Осло, лауреат китайской премии получит 100 тысяч юаней ($16 тысяч), об этом сообщает Agence France-Presse.