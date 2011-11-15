Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Раненая в голову член конгресса США от Аризоны дала первое интервью

15 ноября 2011, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта politico.com
Фото с сайта politico.com

В США Габриэль Гиффордс, член конгресса от Аризоны, которая была ранена выстрелом в голову в январе, накануне вечером дала первое телевизионное интервью с момента нападения.

С трудом произнося слова, она сообщила, что не планирует возвращаться конгресс до тех пор, пока ей не станет лучше. Вместе со своим мужем астронавтом Марком Келли Гиффордс побеседовала с ведущей американского телеканала ABC Дайен Сойер, передаёт BBC. Гиффордс вышла из больницы в июне.

Напомним, 8 января в городе Тусон, штат Аризона, Джаред Лофнер выстрелил Гиффордс в голову, после чего открыл беспорядочную стрельбу, убив шесть и ранив 13 человек.

В сентябре суд постановил, что Лофнер должен провести в психиатрической лечебнице еще четыре месяца. Лишь после этого можно будет сказать, может ли он полноценно участвовать в судебных слушаниях.

ЛБ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан