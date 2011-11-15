Раненая в голову член конгресса США от Аризоны дала первое интервью

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15 ноября 2011, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта politico.com

В США Габриэль Гиффордс, член конгресса от Аризоны, которая была ранена выстрелом в голову в январе, накануне вечером дала первое телевизионное интервью с момента нападения.

С трудом произнося слова, она сообщила, что не планирует возвращаться конгресс до тех пор, пока ей не станет лучше. Вместе со своим мужем астронавтом Марком Келли Гиффордс побеседовала с ведущей американского телеканала ABC Дайен Сойер, передаёт BBC. Гиффордс вышла из больницы в июне.

Напомним, 8 января в городе Тусон, штат Аризона, Джаред Лофнер выстрелил Гиффордс в голову, после чего открыл беспорядочную стрельбу, убив шесть и ранив 13 человек.

В сентябре суд постановил, что Лофнер должен провести в психиатрической лечебнице еще четыре месяца. Лишь после этого можно будет сказать, может ли он полноценно участвовать в судебных слушаниях.