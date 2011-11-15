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В Москве сформировались многокилометровые пробки
15 ноября 2011, 09:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Несколько многокилометровых заторов серьезно затруднили движение автотранспорта утром 15 ноября в Москве: практически стоит движение по кольцевым трассам города, а также очень сложно попасть в центр.
Так, на внутренней стороне МКАД сформировался затор от Капотни и до Ленинского проспекта: общая длина пробки превышает 10 км.
Практически стоит без движения автотранспорт на участке на внутренней стороне Третьего транспортного кольца – от Лефортово и опять же до Ленинского проспекта.
В центр города движение практически остановилось по Можайскому шоссе и Кутузовскому проспекту, по Ярославскому шоссе и проспекту Мира.
Движение транспорта осложнено сложными погодными условиями.
ЕП