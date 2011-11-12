ФМС опровергает проведение спецрейдов против нелегальных мигрантов

Федеральная миграционная служба опровергла проведение специальных рейдов против нелегальных мигрантов. Все мероприятия служба проводит в штатном режиме. Ранее ФМС заявила о том, что были задержаны 297 граждан Таджикистана.



Как сообщил РИА Новости представитель ФМС, никаких спецрейдов проводить не планируется. Ранее пресс-секретарь ФМС России Залина Корнилова заявила, что правоохранительные органы задержали 297 граждан Таджикистана. Задержанных подозревают в нарушении российского законодательства. Российский дипломатический источник сообщил, что «это часть асимметричного ответа России» на приговор летчику Владимиру Садовничему в Таджикистане.