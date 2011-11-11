Медведев присвоил спецзвания сотрудникам органов внутренних дел РФ
11 ноября 2011, 09:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ №1481 «О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации», сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.
Указом Медведев присвоил специальные звания генерал-лейтенанта полиции Виневскому В.Н., Лапину А.А., Обухову А.А., Таранову А.Н., Шаеву И.М. и Шаробарову Д.В.
Звания генерал-майора полиции присвоены Басаку С.А., Болдыреву В.А., Жернову В.Ю., Зайченко А.В., Калищуку А.Е., Лобанову А.Ф., Пестереву В.Н., Пищулину Б.А. и Смирнову В.А.