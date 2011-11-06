Главный архитектор Центрального округа Москвы Евгений Любимов в вокресенье снят с должности. Такое решение принял заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, сообщили в стройкомплексе города.

Любимов отстранён от должности в связи с ненадлежащим уровнем содержания фасадов зданий в центре Москвы и за системное невыполнение поручений главы стройкомплекса Хуснуллина, сообщает радио "Маяк".