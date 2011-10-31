Комитет сторонников Медведева запустил сайт "большого правительства"
31 октября 2011, 19:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В интернете заработал сайт "большого правительства". Ресурс создал и запустил Общественный комитет сторонников президента Дмитрия Медведева. Возглавил сайт бывший главред газет "Коммерсант" и "Известия" Раф Шакиров.
Идея "расширенного" правительства, которое дополнило бы традиционный "узкий" кабинет министров, принадлежит Дмитрию Медведеву.
Проработку инициативы глава государства поручил Общественному комитету своих сторонников.