Эксперты считают версию о виновности пилота в катастрофе Як-42 необъективной

Независимые эксперты, летчики и двигателисты считают необъективной версию о вине одного из пилотов в катастрофе Як-42 под Ярославлем, который якобы тормозил при взлете лайнера.



Летчик-испытатель Андрей Гусев считает, что "валить вину на экипаж - самый легкий путь", а "тормозил пилот или нет, достоверно установить невозможно, потому что датчиков, которые бы фиксировали воздействие на педаль, на Як-42 не стоит. Не ведется и видеонаблюдение за действиями экипажа". По его мнению, притормаживать могла сама гидросистема, возможно, из-за скрытого дефекта, об этом пишет газета "Известия".



Мнение о том, что в катастрофе не последнюю роль сыграла гидросистема самолета появилось сразу после того, как в интернет попали фотографии с места гибели самолета - у колес была разрушена пневматика. Летчик-испытатель Владимир Герасимов, пилот 1-го класса, который много лет проработал в министерстве гражданской авиации и Госавианадзоре СССР и расследовал многие авиакатастрофы, рассказал: "Мы видим, что полосы для разбега не хватило, значит, самолет что-то тормозило, что-то случилось или с гидравликой, или с двигателями. Торможение бывает двух сортов: аэродинамическое, когда стабилизатор не установлен во взлетное положение, или же торможение колес".



Владимир Грудин, авиарасследователь с 40-летним стажем, считает, что к трагедии могли привести два фактора: "При максимальном режиме взлета расход топлива увеличивается на треть, а в авиакомпаниях летчикам настоятельно советуют топливо экономить, - поясняет он. - Предельный режим взлета также уменьшают, чтобы самолеты меньше шумели, поскольку люди, живущие рядом с аэропортами, часто жалуются на гул".



Старший научный сотрудник петербургского Института проблем машиноведения РАН, кандидат физико-математических наук Виктор Кулагин считает, что странное поведение пилотов Як-42, когда один из них зачем-то якобы тормозил машину на взлете, не могло стать причиной катастрофы, к падению самолета под Ярославлем могло привести редкое и малоизученное явление - срыв компрессора двигателя, возникающий из-за стечения обстоятельств природного характера. "Медленный разгон был не от того, что тормозили. Не было тяги в двигателях, хотя они ревели и был полный газ, как и положено при взлете", считает ученый. Он пояснил: "Есть два этапа срыва компрессора. Второй, когда двигатель уже "чихает" и "кашляет", называется помпажем. А первый этап - когда на взлете происходит так называемый "тихий срыв компрессора".



Но летчики-эксперты сомневаются в правильности и этой версии, Владимир Герасимов высказал мнение: "Если бы у двигателя было предпомпажное состояние, то это бы записал черный ящик, малейшее уменьшение оборотов двигателя было бы зафиксировано. Но, по МАКу, все работало в штатном режиме". Он не согласен и с тем, что причина катастрофы в стартовом режиме двигателей, по его мнению, "даже при взлете на номинальном режиме той полосы, с которой они взлетали, было достаточно для того, чтобы выполнить нормальный взлет".



Эксперты высказывали разные версии, но пришли они к одному выводу: уровень расследований авиационных происшествий сейчас в целом ниже, чем 10-20 лет назад. И в настоящее время техническая комиссия пока не озвучила официальной причины катастрофы Як-42.