На территории юго-западного административного округа столицы появится новая линия метро, сообщил в субботу по итогам объезда заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, "власти Москвы видят необходимость в отдельной новой линии метро".

Хуснуллин отметил, что на территории города это будет подземная линия, а за МКАДом - надземная. Он также сообщил, что рассматривается возможность продления существующей ветки метро до поселка "Коммунарка" Московской области.