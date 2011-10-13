В Москве могут переименовать Ленинградский вокзал

Заместитель мэра по социальной политике Людмила Швецова сообщила, что власти Москвы планируют рассмотреть возможность переименования Ленинградского вокзала и станции метро "Войковская".



В интервью газете "Известия" Людмила Швецова, которая в сентябре возглавила городскую межведомственную комиссию по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена и организаций, сказала, что "эти вопросы (о переименовании станции "Войковская" и Ленинградского вокзала) мне известны, и мы над ними собираемся работать, как и над любыми другими предложениями. Рассматривая каждый из этих вопросов, мы будем опираться на разные мнения, в том числе мнения москвичей".



При этом заммэра не исключила того, что в столице буду проведены социологические опросы и исследования, связанные с переименованием столичного вокзала и станции метро городской подземки.



Людмила Швецова также рассказала, что улицу в Москве она назвала бы "в честь Евдокии Московской. Это великая женщина, которая очень много сделала для Москвы. В Москве нет памятника и нет улицы имени Николая Алексеевича Некрасова. В городе должна появиться улица летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева", - цитирует заммэра РИА Новости.



По мнению чиновницы, есть много достойных личностей, чтобы их именами были названы московские улицы.



Напомним, в последнее время представители общественности заявляли о необходимости переименовать станцию московского метро "Войковская", которая была названа именем революционера Петра Войкова, участвовавшего в казни царской семьи. А глава РЖД Владимир Якунин заявлял, что намерен возвратить вокзалам исторические названия, так, Ленинградский могут переименовать в Николаевский вокзал.