В Москве в понедельник вечером автомобильное движение почти парализовано

В Москве в понедельник вечером на дорогах практически парализовано автомобильное движение. По словам автомобилистов, внешняя сторона Садового кольца едет со скоростью 5 километров в час.

Медленное движения машин наблюдается только на участке от Триумфальной площади до Новинского бульвара – здесь скорость движения потока составляет примерно 20 километров в час.

По данным Яндекс.Пробка, подобная ситуация сложилась и на Бульварном кольце, которое замкнулось в обе стороны.

На Третьем транспортном кольце затор длиной почти 20 километров растянулся на внутренней стороне от Волгоградского проспекта до Проспекта Мира. На оставшемся участке водители едут со скоростью до 40 километров в час. На внешней стороне ТТК движение остановилось от выезда из Лефортовского тоннеля до пересечения с Ленинградским шоссе. На юге ТТК пробка растянулась от Мосфильмовской улицы до Волгоградского проспекта.

Пробки в понедельник вечером образовались и на Московской кольцевой автодороге. На развязке МКАД и Ленинского проспекта, переходящего в Киевское шоссе, плотный поток машин. Со всех четырех сторон к развязке тянутся заторы длиной не меньше 8 километров, передает Интерфакс. Ленинский проспект при этом стоит от ТТК, также как и Кутузовский, где движение улучшается только ближе к пересечению с Рублевским шоссе.

В Москве ухудшилась погода. Весь день идет дождь. Гаишники сообщали, что из-за мокрой дороги увеличилось число мелких ДТП.