На Украине гособвинение предлагает посадить Юлию Тимошенко в тюрьму на 7 лет

На Украине гособвинение предлагает Печерскому районному суду Киева приговорить к семи годам лишения свободы экс-премьера этой страны и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.



Гособвинитель Лилия Фролова, выступая на дебатах по "газовому делу", сказала: "По результатам судебного рассмотрения просим суд признать Тимошенко виновной и, с учетом тяжести совершенного преступления просим назначить наказание по ч. 3 ст. 365 (Уголовного кодекса Украины) в виде семи лет лишения свободы без права в течение трех лет занимать определенные должности".



Кроме того, гособвинение настаивает на полном удовлетворении иска Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в сумме 1 млрд 516 млн гривен, передает Интерфакс.