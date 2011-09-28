На Украине гособвинение предлагает посадить Юлию Тимошенко в тюрьму на 7 лет
28 сентября 2011, 10:32 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
На Украине гособвинение предлагает Печерскому районному суду Киева приговорить к семи годам лишения свободы экс-премьера этой страны и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
Гособвинитель Лилия Фролова, выступая на дебатах по "газовому делу", сказала: "По результатам судебного рассмотрения просим суд признать Тимошенко виновной и, с учетом тяжести совершенного преступления просим назначить наказание по ч. 3 ст. 365 (Уголовного кодекса Украины) в виде семи лет лишения свободы без права в течение трех лет занимать определенные должности".
Кроме того, гособвинение настаивает на полном удовлетворении иска Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в сумме 1 млрд 516 млн гривен, передает Интерфакс.