Не можешь заплатить – отработай в ЖЭКе

Оригинальный способ борьбы с коммунальными неплатежами предложили судебные приставы на встрече представителями управляющих компаний в мэрии Челябинска.



Коммунальщиков попросили подготовить список рабочих вакансий, на которые можно будет трудоустраивать должников, для постепенного погашения задолженности, сообщает о новаторстве «Российская газета». Теперь челябинцам предложат отработать долг перед коммунальщиками прямо по месту жительства - в ЖЭКе. Это все же лучше, чем опись и арест имущества.

При взыскании долга судебные приставы сталкиваются с объективными трудностями. Чаще всего неплательщики – это те люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию: потеря кормильца, работы, нетрудоспособность, рождение ребенка. И ни какой суд тут не поможет. Вот для таких должников и предусмотрена альтернативная форма погашения задолженности.

Свои предложения УФССП России по Челябинской области направило в мэрию Челябинска для дальнейшего обсуждения на совещании штаба с управляющими компаниями.



