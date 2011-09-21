Минфин: россияне должны или позже выходить на пенсию или больше платить налогов

На пленарном заседании Госдумы в среду глава министерства финансов России Алексей Кудрин заявил, что страну в ближайшее время ждет выбор: или принимать решение о повышении пенсионного возраста или увеличивать налоги.

При этом вице-премьер РФ, глава минфина подчеркнул: "Но сам этот выбор я еще не сделал. Решение будет приниматься взвешенно на основе анализа и приоритетов социально-экономической политики".

Только за последние два года примерно 10 стран, включая Украину, изменили пенсионный возраст. "Это альтернатива повышению налогов", - пояснил Алексей Кудрин. При этом он добавил, что "в целом в стране не планируется в ближайшее время повышать налоги", цитирует finmarket.

Вице-премьер России также отметил необходимость взвешенного подхода к вопросу расходных обязательств государства. "Если мы не сможем те обязательства, которые приняты по оборонному заказу, социальные обязательства в ближайшие годы привести в соответствие с возможностями, то нам придется или сокращать обязательства, или повышать налоги. Я против повышения налогов", - заключил министр.

Ранее глава Минфина отмечал, что обновленное после выборов правительство РФ вернется к экономическим реформам и будет вынуждено повысить налоги, если не откажется от части предвыборных обязательств. При этом Алексей Кудрин признал, что с приближением выборов бюджетная политика страны стала "более рискованной". "Для таких систем, как наша, если мы не можем быстро снизить расходы, то правильнее повысить налоги. Это обеспечивает большую стабильность и бюджетной системы, и экономики в целом", - отмечал руководитель ведомства около недели назад.

В числе громких предвыборных решений глава минфина назвал повышение пенсии за счет увеличения страховых взносов и снижение этих взносов для части бизнеса на два года, а также перевооружение армии за 20 трлн руб. При таких расходах повышение налогов может стать неизбежным через два года, указал Алексей Кудрин.

Напомним, что в конце мая текущего года премьер Владимир Путин заявил: "Необходимости повышать возраст выхода на пенсию, по моему глубокому убеждению, сегодня в стране нет. Через пять-десять-пятнадцать лет - там нужно смотреть на реалии нашей жизни".

А полугодом ранее президент РФ Дмитрий Медведев высказался таким образом: "Мы в ближайшие годы не планируем повышать возраст выхода на пенсию. Но не потому, что у нас для этого нет объективных оснований, а потому, что такие решения обязательно требуют очень серьезного обсуждения и общественного согласия".