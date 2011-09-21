Минюст РФ: до 50 лет тюрьмы взяточникам с конфискацией имущества родственников

Сроки российским коррупционерам должны быть увеличены до 40-50 лет заявил глава Минюста во вторник на "правительственном часе" в Госдуме, расказывая о необходимости совершенствовании уголовно-исполнительной системы.

"До 40, до 50 лет пускай сидят", - отметил Александр Коновалов, добавив, что также необходимо будет решить вопрос о конфискации имущества, в отношении которого есть лишь подозрение, что оно нажито преступным путем (так называемая конфискация in rem ).

Министр считает, что имущество может быть конфисковано у любых родственников и близких осужденного, даже если нет прямых доказательств того, что оно нажито преступным путем, сообщает радио "Маяк".