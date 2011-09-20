За последние три года из России уехали на ПМЖ около 145 тысяч человек

По данным Федеральной миграционной службы, за последние три года за рубеж на постоянное место жительства (ПМЖ) уехали около 145 тысяч россиян, сообщила замглавы ведомства Екатерина Егорова.



Екатерина Егорова рассказала, что "около 145 тысяч – это те, кто был снят с регистрационного учета после того, как заявил, что уезжает на постоянное место жительства за рубеж".



По словам замглавы ФМС, ведомство сейчас не ведет такого жесткого учета навсегда покинувших Россию, какой был при СССР. Данная информация об уехавших за границу на ПМЖ не учитывает тех, кто уехал учиться или работать или тех, кто остается за рубежом вопреки законодательству, передает РИА Новости. А в основном, отъезд из России связан с трудовой миграцией, это "абсолютно нормальный процесс, когда люди уезжают на работу за границу", - отметила Екатерина Егорова.



По данным Росстата, количество россиян, покинувших страну с 2008 по 2010 годы, составляет около 0,1% от всего населения России.