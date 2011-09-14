Собянин: Средняя зарплата в Москве к концу года составит не менее 43 тысяч руб.

Мэр Сергей Собянин на конференции столичного отделения "Единой России" заявил о том, что средняя зарплата в Москве к концу года составит не менее 43 тысяч рублей. По данным столичного градоначальника, рост оплаты труда происходит как в бюджетной, так и в коммерческой сферах.

В преддверии выборов Собянин пообещал, что в старейших детских больницах Москвы - Морозовской, Филатовской и Святого Владимира, будут построены новые корпуса. Он также пообещал, что в целом больницы и поликлиники будут активно оснащаться современным оборудованием, в том числе, томографами.