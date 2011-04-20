Глава московского метро Беседин обещает избавиться от бездомных и попрошаек

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20 апреля 2011, 13:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Жители Москвы требуют от городских властей и руководства столичного метрополитена убрать из подземки бездомных, попрошаек, а также несанкционированную торговлю.



Об этом заявил начальник московского метрополитена Иван Беседин."В общем, в метро должен быть наведен порядок", - цитирует Беседина "Интерфакс". Также глава подземки рассказал и о ближайших планах работы метро по открытию новых станций. По словам Беседина, до конца 2011 года будет сдан участок длиной 4,5 км, продлевающий Люблинско-Дмитровскую линию на юг. «Откроются три станции – "Борисово", "Шипиловская" и "Зябликово"», - сказал начальник метро. Помимо этого, уже в мае 2011 года будет открыт вход на станцию "Сретенский бульвар".