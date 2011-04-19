Польша утверждает, что РФ передала не все документы по крушению Ту-154

Польский генпрокурор Анджей Серемет заявил, что Польша не получила все те документы, которые запрашивала у российской стороны по делу о крушении президентского Ту-154.
"Польская сторона не получила от российской прокуратуры всех документов, которые просила у российской стороны, в том числе важные документы, касающиеся состояния аэродрома в Смоленске и обязанностей диспетчеров", - сказал Серемет.
Генпрокурор Польши в среду встретится с премьер-министром страны Дональдом Туском и намерен просить премьера помочь в получении документов от РФ.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил в начале апреля, что российская сторона уже направила в Польшу 28 томов копий материалов следственных и иных процессуальных действий, передала дополнительно 1,1 тысячи страниц копий процессуальных документов; протоколов осмотров и опознаний тел и фрагментов человеческих останков, обнаруженных на месте происшествия; заключений ранее назначенных судебных экспертиз, сообщает РИА "Новости".
При этом, по словам Маркина, сама Польша ответила не на все запросы РФ в связи с расследованием авиакатастрофы.
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