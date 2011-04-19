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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Автомобилисты Приморья требуют отставки руководства ГИБДД Приморского края

, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобилисты Приморья составили обращение, в котором сообщают о беспределе с проведением техосмотра в регионе и требуют отставки руководства ГИБДД Приморского края во главе с Александром Лысенко.

В своем обращении владельцы автомобильного транспорта Приморья сообщают, что "в последние несколько лет они лишены законного права на прохождения техосмотра, совершения регистрационных действий, связанных с эксплуатацией автомобилей в органах ГИБДД по государственным расценкам".

По словам автомобилистов, за каждое обращение в органы ГИБДД автомобилисты Владивостока и Приморского края вынуждены переплачивать сверх государственных платежей от 3 до 5 тысяч рублей. "Фактически на территории Владивостока и Приморского края происходит сращивание коммерческих структур и органов государственной автоинспекции. В целом ряде районов края в принципе отсутствует законная процедура государственного техосмотра и совершения регистрационных действий, связанных с автотранспортом", - говорится в обращении.

Авторы обращения требуют отставки руководства ГИБДД Приморского края  во главе с Александром Лысенко, которое в течение длительного времени не смогло наладить честной и эффективной системы организации техосмотра транспортных средств. Автомобилисты требуют от министра МВД Рашида Нургалиева и главы ГИБДД Виктора Кирьянова - направить в Приморский край специальную комиссию для проведения открытой служебной проверки и обнародования ее результатов в СМИ.

От Генерального прокурора РФ Юрия Чайки требуют - выступить с требованием в суде от имени обманутых автовладельцев и вернуть суммы, полученные за «коммерческий» техосмотр.

Автомобилисты требуют, чтобы  руководство приморского ГИБДД прошло публичную проверку на детекторе лжи в прямом эфире Приморского телевидения с вопросом о личной заинтересованности в коммерческих услугах автомагазинов. Под обращением подписались более полутора тысяч человек.

ИЧ

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