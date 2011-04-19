Госдума отклонила законопроект, предлагающий клеймить коррупционеров

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19 апреля 2011, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума сегодня отказалась принять законопроект, предлагающий ввести клеймо для коррупционеров. Законопроект, инициированный руководителем фракции ЛДПР Игорем Лебедевым и членом этой фракции Сергеем Ивановым, рассматривался в первом чтении.

Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский, выступая в рамках обсуждения документа, предложил принять этот закон как пугающий фактор. По словам авторов документа, законопроект направлен на фактическое ограничение доступа граждан, отбывших наказание за преступления, связанные с получением взятки или дачей взятки, к занятию должностей, на которых возможна коррупционная деятельность.

Они предложили внести поправку в Уголовный кодекс РФ, направленную на усиление ответственности за получение и дачу взятки, сообщает Интерфакс. Проект закона содержит норму, позволяющую клеймить чиновников. Такие решения, предусмотренные нормой законопроекта, должны приниматься судом, после чего служба исправительного учреждения обязана нанести "на тыльную сторону левой ладони клеймо размером 3 на 2 см в виде буквы "К" (от слова "коррупционер")".

Либерал-демократы считают, что наличие на определенном месте "клейма" будет указывать, что гражданин совершил коррупционное преступление, предусмотренное ст. 290 или 291 УК РФ, и это дает возможность работодателю отказать ему в приеме на работу.