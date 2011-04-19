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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Против Артемия Троицкого возбуждено уголовное дело

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Против музыкального критика Артемия Троицкого мировой суд Москвы возбудил уголовное дело по ст.130 - "Оскорбление". Потерпевшим по делу проходит экс-майор ГИБДД Николай Хованский, получивший в прошлом году антипремию "Дорогу колеснице".

Одним из победителей в номинации "Дорогу колеснице" Троицкий назвал Хованского в ноябре прошлого года на концерте группы ДДТ за участие в расследовании громкого ДТП на Ленинском проспекте, сообщает "Эхо Москвы".

Ранее СМИ писали, что Хованский одним из первых прибыл на место происшествия и составил схему ДТП, согласно которой виновником аварии была признана погибшая женщина, водитель "Ситроена". Вскоре Хованский подал в отставку.

ГИ

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