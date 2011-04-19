Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Нургалиев: Каждый пятый милицейский руководитель может не пройти переаттестацию

, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МВД России Рашид Нургалиев заявил, что каждый пятый милицейский руководитель может не пройти  переаттестацию.

По словам главы ведомства, в отношении ряда кандидатов, в том числе и на руководящие должности, в министерстве есть определенная информация, характеризущая их не с лучшей стороны. "Эти данные будут учитываться при проведении аттестации.

По предварительным данным, порядка 15-20% милицейских руководителей могут ее не пройти", - сказал министр внутренних дел Рашид Нургалиев в интервью "Российской газете".

По словам главы МВД, общество ждет позитивных перемен в работе всей системы. "Полицейским предстоит выстраивать новые, партнерские, взаимоотношения с гражданами, что закреплено во вступившем в силу 1 марта Федеральном законе "О полиции", - напомнил Нургалиев. Он пояснил, что именно поэтому на сотрудников подразделений собственной безопасности возложена задача подробно выяснить, с какой именно целью человек пришел работать в полицию, и не являются ли его намерения корыстными. 

Рашид Нургалиев сказал: "Главная цель, которая стоит перед нами, - отобрать на службу в полицию сотрудников, которые по своим моральным и профессиональным качествам будут с честью защищать права и свободы граждан, обеспечивать внутреннюю безопасность государства".

ИЧ

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти…

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом…

//новости ан

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан