Нургалиев: Каждый пятый милицейский руководитель может не пройти переаттестацию

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19 апреля 2011, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МВД России Рашид Нургалиев заявил, что каждый пятый милицейский руководитель может не пройти переаттестацию.

По словам главы ведомства, в отношении ряда кандидатов, в том числе и на руководящие должности, в министерстве есть определенная информация, характеризущая их не с лучшей стороны. "Эти данные будут учитываться при проведении аттестации.

По предварительным данным, порядка 15-20% милицейских руководителей могут ее не пройти", - сказал министр внутренних дел Рашид Нургалиев в интервью "Российской газете".

По словам главы МВД, общество ждет позитивных перемен в работе всей системы. "Полицейским предстоит выстраивать новые, партнерские, взаимоотношения с гражданами, что закреплено во вступившем в силу 1 марта Федеральном законе "О полиции", - напомнил Нургалиев. Он пояснил, что именно поэтому на сотрудников подразделений собственной безопасности возложена задача подробно выяснить, с какой именно целью человек пришел работать в полицию, и не являются ли его намерения корыстными.

Рашид Нургалиев сказал: "Главная цель, которая стоит перед нами, - отобрать на службу в полицию сотрудников, которые по своим моральным и профессиональным качествам будут с честью защищать права и свободы граждан, обеспечивать внутреннюю безопасность государства".