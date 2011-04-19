Первый самолет Sukhoi Superjet-100 передан заказчику

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19 апреля 2011, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Первый самолет Sukhoi Superjet-100 сегодня передан заказчику - армянской авиакомпании "Армавиа". В компании "Гражданские самолеты Сухого" сообщили, что авиалайнер назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Бортовой номер самолета - EK95015.

Ожидается, что лайнер будет выполнять полеты по маршруту "Ереван - Москва".

После армянской авиакомпании самолеты SS-100 должна начать получать российская авиакомпания "Аэрофлот". Superjet стоит в летном расписании "Аэрофлота" с середины мая 2011 года. В начале года компания запустила программу по набору пилотов на эти авиалайнеры, а в феврале Sueprjet прошел сертификацию.