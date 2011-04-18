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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Российский полицейский с будущего года сможет жить на одну зарплату

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Сержант российской полиции уже в будущем году будет получать более 32 тысяч рублей ежемесячно, заявил глава МВД России Рашид Нургалиев.

"Вопросы обеспечения денежным довольствием органов внутренних дел предусмотрены в законопроекте "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", внесенном в Государственную думу президентом России Дмитрием Медведевым.

"Согласно финансово-экономическому обоснованию к указанному законопроекту, денежное довольствие лиц рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел с 1 января 2012 года составит 32 778 рублей", - уточнил глава ведомства.

ЕГ

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