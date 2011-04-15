Верховный муфтий посоветовал президенту России поменять герб страны

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15 апреля 2011, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Верховный муфтий Талгат Таджуддин сообщил, что сегодня каждый пятый россиянин исповедует Ислам, поэтому есть необходимость поменять герб Российской Федерации.



Верховный муфтий считает, что на гербе должен быть изображен полумесяц. Раз у орла на гербе две головы, по мнению муфтия, над одной короной можно было бы изобразить полумесяц, над другой – крест. Третья корона над ними должна быть увенчана одновременно и крестом, и полумесяцем.