На Москве-реке открывается пассажирская летняя навигация

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15 апреля 2011, 09:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На Москве-реке сегодня открывается пассажирская летняя навигация. Речные трамваи с первымив этом году пассажирами пройдут по Москве. Среди них на линии должен появиться и первый «Пилигрим».

Новый теплоход, который построили на Московском судостроительном и судоремонтном заводе. Корабли, которые могут перевозить сразу 120 пассажиров, созданы для больших экскурсионных прогулок. В «Столичной судоходной компании» рассказали, что в каждое кресло встроен аудиогид. Экскурсии записаны на четырех языках.

В компании обещают, что стоимость билетов на речную прогулку по Москва-реке не изменится по сравнению с прошлым годом. Торжественное открытие навигации по Москве-реке намечено на 21 апреля. Речные трамваи будут использоваться только для прогулок и экскурсий.

Напомним, несколько обсуждаются планы включить речные трамваи в городскую систему общественного транспорта.