У осужденных, как у школьников, будут дневники. Электронные

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13 апреля 2011, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Уже в августе Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует ввести для всех осужденных электронные дневники - компьютерную базу данных, в которой будут отражаться характеристики, результаты социального анкетирования и психологических тестов каждого.

«Это позволит обеспечить глубокое изучение личности осужденного и разработать эффективную индивидуальную программу для его подготовки к жизни после освобождения»", пояснил в средй на пресс-конференции начальник Управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России генерал-майор Валерий Трофимов.

По его словам, «нововведение отражает общий принцип перехода к индивидуальной работе с каждым из осужденных».

«Изменить запись будет нельзя, ее можно будет только обжаловать, либо сделать примечание, что она по той или иной причине была не совсем объективной», - рассказал Трофимов о главном достоинстве дневника.

Это необходимо для того, чтобы полностью исключить возможность коррупционных составляющих, поскольку «есть попытки, например, отрицательные моменты из характеристики убрать для того, чтобы представить материалы на условно- досрочное освобождение». Электронные же дневники позволят членам комиссии, которая будет разбираться в дальнейшей судьбе осужденного, объективно оценить все характеристики, замечания, данные анкетирования за время отбытия наказания.