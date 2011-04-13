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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Сергей Миронов опубликовал сведения о своих доходах

13 апреля 2011, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Совета Федерации Сергей Миронов представил на суд общественности сведения о доходах и имуществе - своих собственных и супруги. Эту информацию Миронов опубликовал в своем блоге.

Доход главы Совета Федерации в 2010 году составил 2,44 миллиона рублей. В собственности у Сергея Миронова находится однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге площадью 32 квадратных метра, а также автоприцеп и мотовездеход Yamaha. Супруга Сергея Миронова в 2010 году заработала 809,5 тысячи рублей, владеет автомобилем Audi A8L и мотовездеходом Kawasaki, а также земельным участком и трехкомнатной квартирой в Санкт-Петербурге площадью 251 квадратный метр. В совместном бессрочном использовании супруги имеют квартиру в Москве площадью 120 квадратных метров.

ГИ

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