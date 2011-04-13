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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Победительницу конкурса красоты из России ждет тюремный срок в США

13 апреля 2011, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]

В США предъявлены обвинения бывшей королеве красоты из России Анне Маловой. Женщину подозревают
в мелких кражах и подделке рецептов на получение наркотических препаратов.

По данным следствия, 39-летняя Малова, чтобы получить доступ к сильнодействующим обезболивающим – викодину и клоназепаму, похищала из врачебных кабинетов бланки рецептов и подделывала их, сообщает Утро.ру. Всего обвинения предъявлены по 14 эпизодам.

Адвокат подсудимой заявил, что действия Маловой обусловлены наркозависимостью и сообщил, что она уже проходит лечение в специализированной клинике. Максимальный срок по выдвинутым против Маловой обвинениям составляет 7 лет.

Анна Малова в 1998 г. завоевала титул "Мисс Россия", после чего отправилась на конкурс "Мисс Вселенная", где дошла до полуфинала.

ГИ

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