Победительницу конкурса красоты из России ждет тюремный срок в США

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13 апреля 2011, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]

В США предъявлены обвинения бывшей королеве красоты из России Анне Маловой. Женщину подозревают

в мелких кражах и подделке рецептов на получение наркотических препаратов.



По данным следствия, 39-летняя Малова, чтобы получить доступ к сильнодействующим обезболивающим – викодину и клоназепаму, похищала из врачебных кабинетов бланки рецептов и подделывала их, сообщает Утро.ру. Всего обвинения предъявлены по 14 эпизодам.



Адвокат подсудимой заявил, что действия Маловой обусловлены наркозависимостью и сообщил, что она уже проходит лечение в специализированной клинике. Максимальный срок по выдвинутым против Маловой обвинениям составляет 7 лет.



Анна Малова в 1998 г. завоевала титул "Мисс Россия", после чего отправилась на конкурс "Мисс Вселенная", где дошла до полуфинала.