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12 апреля 2011, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

За награждение арт-группы "Война" премией "Инновация" министр культуры Александр Авдеев должен уйти в отставку, считает член общественной палаты Ольга Костина.



В своем интервью радиостанции "Русская служба новостей" Ольга Костина сказала, что за вручение премии "Инновация" арт-группе "Война" за изображение фаллоса на Литейном мосту в Санкт-Петербурге "Авдеева нужно снять с работы и отправить в питерский ОМОН", а акцию группы "Война" она назвала "полууголовным поведением".



Ольга Костина считает недопустимым, что государство поддерживает деньгами такие проекты, а жюри, вручившее эту премию, необходимо отправить к сексопатологу.



Напомним, Общественная палата России выступила с критикой в отношении Министерства культуры, которое приходится соучредителем премии "Инновация", за то, что Минкультуры не воспрепятствовало выдвижению этой работы в список финалистов.